«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии
В Новосибирске в общежитии на улице Котовского случился пожар. Огонь вспыхнул поздно вечером в пятницу, 10 апреля. На вызов выехали пожарные. После тушения огня в комнате общежития нашли труп 20-летнего мужчины.
— По данному факту следователь отдела по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Новосибирской области.
Причины пожара и смерти молодого человека остаются неизвестны. Следователь назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Расследование продолжается.
Напомним, всего в крупном пожаре общежития на улице Котовского пострадали пять человек — еще четверых госпитализировали. Вечером 10 апреля также случился крупный пожар в новосибирском зоопарке — там сгорело кафе у лебединого озера.
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