2020-04-11T10:25:10+03:00
Происшествия

«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии

Это произошло в Ленинском районе
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Пожар случился поздно ночью в общежитии. Фото: ГУ МЧС по НСО.Пожар случился поздно ночью в общежитии. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Изменить размер текста:

В Новосибирске в общежитии на улице Котовского случился пожар. Огонь вспыхнул поздно вечером в пятницу, 10 апреля. На вызов выехали пожарные. После тушения огня в комнате общежития нашли труп 20-летнего мужчины.

— По данному факту следователь отдела по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Новосибирской области.

Причины пожара и смерти молодого человека остаются неизвестны. Следователь назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, всего в крупном пожаре общежития на улице Котовского пострадали пять человек — еще четверых госпитализировали. Вечером 10 апреля также случился крупный пожар в новосибирском зоопарке — там сгорело кафе у лебединого озера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди кричали о помощи!»: на пожаре в Новосибирске погиб человек, еще одна женщина спрыгнула из окна

Пожарные эвакуировали из горящего дома около 40 человек (подробнее)

«Сгорело кафе у озера»: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке

Шесть пожарных машин тушили пламя вблизи лебединого озера (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии
Умер известный академик Владимир Михайлович Титов
Ищут владельца: в Новосибирске на реке Обь заметили пустую надувную лодку
Водитель на «Тойоте» сбил 72-летнего дедушку в Новосибирске
«Трое — завозные, трое — контактировали, одна — никуда не выезжала»: в Новосибирске установили 7 новых случаев коронавируса
«Уснул за рулем»: В Новосибирске такси и две легковушки врезались в трамвай
Стало известно, что произошло с анализами бердчанки на коронавирус
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Новосибирцы получат «кредитные каникулы» по ипотеке, которая не больше двух миллионов рублей
«Сгорело кафе у озера»: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке
Пожар в Новосибирском зоопарке: шесть машин МЧС тушили кафе
Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»
Вернулись за парту: рассказываем, какие новосибирские школы снова открылись
«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере
«Во время пандемии выгоняет из дома»: жена Павла Прилучного пожаловалась на побои от мужа
Ситуацию под контроль: как регион борется с коронавирусом?
Удар по COVID-19: в новосибирской столовой появился «антикоронавирусный» салат
«Будем одними из первых»: губернатор и спикер Заксобрания обратились в федеральный центр с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание
10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию
Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля
«Против губительного поветрия»: над Новосибирском пролетел вертолет с чудотворной иконой