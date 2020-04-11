Ищут владельца: в Новосибирске на реке Обь заметили пустую надувную лодку

11 Апр 2020 2020-04-11T07:58:34+03:00

Полиция выяснила, что с ее хозяином все в порядке

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Транспортная полиция ищет владельца надувной зеленой лодки, которую увидели на Оби между Бугринским и Октябрьским мостом. Лодку около устья речки Тула нашли спасатели МАСС в среду, 8 апреля. Судно было без весел, и гребцов в ней тоже не оказалось. Спасатели рассказали о находке линейному отделу полиции.

— Транспортная полиция выявила, что надувная весельная лодка выпущена компанией «Тонар», ее модель — «Бриз 200». Транспортные полицейские и спасатели провели поиск пострадавших на реке Обь. Никаких следов происшествий, связанных с судном, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Если вы узнали лодку на фото или знаете того, кому она принадлежит, просьба обратиться по телефону 8 (383) 319-43-61 (линейный отдел МВД России в речном порту Новосибирска).

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