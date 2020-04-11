2020-04-11T07:58:34+03:00
Общество

Ищут владельца: в Новосибирске на реке Обь заметили пустую надувную лодку

Полиция выяснила, что с ее хозяином все в порядке
Надежда РЫЖКИНА
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Полиция ищет хозяев плавсредства. Фото: УТ МВД по СФО.Полиция ищет хозяев плавсредства. Фото: УТ МВД по СФО.
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Транспортная полиция ищет владельца надувной зеленой лодки, которую увидели на Оби между Бугринским и Октябрьским мостом. Лодку около устья речки Тула нашли спасатели МАСС в среду, 8 апреля. Судно было без весел, и гребцов в ней тоже не оказалось. Спасатели рассказали о находке линейному отделу полиции.

— Транспортная полиция выявила, что надувная весельная лодка выпущена компанией «Тонар», ее модель — «Бриз 200». Транспортные полицейские и спасатели провели поиск пострадавших на реке Обь. Никаких следов происшествий, связанных с судном, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Если вы узнали лодку на фото или знаете того, кому она принадлежит, просьба обратиться по телефону 8 (383) 319-43-61 (линейный отдел МВД России в речном порту Новосибирска).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ищут владельца: в Новосибирске на реке Обь заметили пустую надувную лодку
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