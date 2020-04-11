«Трое — завозные, трое — контактировали, одна — никуда не выезжала»: в Новосибирске установили 7 новых случаев коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T07:06:07+03:00

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В субботу, 11 апреля, в оперативном штабе областного правительства сообщили, что в Новосибирской области за последние сутки выявлены еще семеро человек, заболевших коронавирусом.

— Коронавирусом заболели двое мужчин и пять женщин. Три пациента прибыли из Москвы, Сочи и Краснодара. Еще трое — контактировали с зараженными, которых выявили раньше. Седьмая пациентка ни с кем из тех, кто болеет, не общалась, и никуда не выезжала. Круг контактов всех новых больных установлен, — сообщили в оперштабе.

Сейчас общее количество зараженных в Новосибирской области — 28 человек. Таким образом, у 18 пациентов инфекционной больницы № 1 поставлен диагноз «коронавирус». Еще двоих выписали из больницы, всего выздоровевших — 10.

Еще 7 детей госпитализировали в детскую больницу № 3 с признаками ОРВИ. Ребята прилетели из Индонезии, Москвы и Сочи. Выписали еще трех детей. Ни у кого из маленьких пациентов коронавирус не выявлен.

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