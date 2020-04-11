2020-04-11T07:06:07+03:00
Коронавирус Covid-19

«Трое — завозные, трое — контактировали, одна — никуда не выезжала»: в Новосибирске установили 7 новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирской области обнаружили еще семерых больных коронавирусом.В Новосибирской области обнаружили еще семерых больных коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В субботу, 11 апреля, в оперативном штабе областного правительства сообщили, что в Новосибирской области за последние сутки выявлены еще семеро человек, заболевших коронавирусом.

— Коронавирусом заболели двое мужчин и пять женщин. Три пациента прибыли из Москвы, Сочи и Краснодара. Еще трое — контактировали с зараженными, которых выявили раньше. Седьмая пациентка ни с кем из тех, кто болеет, не общалась, и никуда не выезжала. Круг контактов всех новых больных установлен, — сообщили в оперштабе.

Сейчас общее количество зараженных в Новосибирской области — 28 человек. Таким образом, у 18 пациентов инфекционной больницы № 1 поставлен диагноз «коронавирус». Еще двоих выписали из больницы, всего выздоровевших — 10.

Еще 7 детей госпитализировали в детскую больницу № 3 с признаками ОРВИ. Ребята прилетели из Индонезии, Москвы и Сочи. Выписали еще трех детей. Ни у кого из маленьких пациентов коронавирус не выявлен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ищут владельца: в Новосибирске на реке Обь заметили пустую надувную лодку
Водитель на «Тойоте» сбил 72-летнего дедушку в Новосибирске
«Трое — завозные, трое — контактировали, одна — никуда не выезжала»: в Новосибирске установили 7 новых случаев коронавируса
«Уснул за рулем»: В Новосибирске такси и две легковушки врезались в трамвай
Стало известно, что произошло с анализами бердчанки на коронавирус
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Новосибирцы получат «кредитные каникулы» по ипотеке, которая не больше двух миллионов рублей
«Сгорело кафе у озера»: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке
Пожар в Новосибирском зоопарке: шесть машин МЧС тушили кафе
Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»
Вернулись за парту: рассказываем, какие новосибирские школы снова открылись
«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере
«Во время пандемии выгоняет из дома»: жена Павла Прилучного пожаловалась на побои от мужа
Ситуацию под контроль: как регион борется с коронавирусом?
Удар по COVID-19: в новосибирской столовой появился «антикоронавирусный» салат
«Будем одними из первых»: губернатор и спикер Заксобрания обратились в федеральный центр с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание
10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию
Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля
«Против губительного поветрия»: над Новосибирском пролетел вертолет с чудотворной иконой