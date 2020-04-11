«Уснул за рулем»: В Новосибирске такси и две легковушки врезались в трамвай
В субботу, 11 апреля, на улице Богдана Хмельницкого возле ЛДС «Сибирь» столкнулись с трамваем несколько автомобилей. Среди них было такси и две легковушки — «Хонда Прелюд» и «Ссангйонг». От удара у «Хонды» вмяло крышу багажника и бампер, а у такси сильно повредился капот.
У «Хонды» вмяло крышу багажника и бамперФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Об инциденте рассказал читатель новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, авария произошла от того, что водитель такси уснул за рулем.
У такси сильно повредилась передняя часть.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Трамвай повреждений не получил.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Корреспондент КП-Новосибирск уточнила в ГИБДД, есть ли пострадавшие и в чем причины аварии.
— На место выехали сотрудники ДПС, пока что информация устанавливается,— сообщил старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
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