«Уснул за рулем»: В Новосибирске такси и две легковушки врезались в трамвай

11 Апр 2020 2020-04-11T06:05:34+03:00

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В субботу, 11 апреля, на улице Богдана Хмельницкого возле ЛДС «Сибирь» столкнулись с трамваем несколько автомобилей. Среди них было такси и две легковушки — «Хонда Прелюд» и «Ссангйонг». От удара у «Хонды» вмяло крышу багажника и бампер, а у такси сильно повредился капот.

У «Хонды» вмяло крышу багажника и бамперФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Об инциденте рассказал читатель новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, авария произошла от того, что водитель такси уснул за рулем.

У такси сильно повредилась передняя часть.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Трамвай повреждений не получил.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Корреспондент КП-Новосибирск уточнила в ГИБДД, есть ли пострадавшие и в чем причины аварии.

— На место выехали сотрудники ДПС, пока что информация устанавливается,— сообщил старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

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ИСТОЧНИК KP.RU