2020-04-11T05:16:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, что произошло с анализами бердчанки на коронавирус

Об этом рассказали в областном Минздраве
Надежда РЫЖКИНА
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Минздрав области рассказал, что произошло с анализами бердчанки на коронавирус.Минздрав области рассказал, что произошло с анализами бердчанки на коронавирус.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Жительницу Бердска Анжелу Жарко в конце марта доставили в Искитимскую центральную городскую больницу с диагнозом «пневмония». Женщина подозревала у себя коронавирус, но врачи больницы не спешили делать тест, заморозив биоматериал на неопределенный срок. Корреспондент КП-Новосибирск узнала в Минздраве, должны ли проводить тест на коронавирусную инфекцию всем больным пневмонией.

— Лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции проводятся всем пациентам с внебольничными пневмониями, — подтвердил министр здравоохранения области Константин Хальзов. — Так требуют постановления Главного государственного санитарного врача РФ. В Искитимскую центральную городскую больницу не госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 либо с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», — ответил КП-Новосибирск.

Сама пациентка Анжела Жарко рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, что ее выписали из больницы 8 апреля с вылеченной пневмонией. Но результатов теста она по-прежнему не знает. Сейчас бердчанка находится на домашнем карантине. Женщина рассказала, что по-прежнему пытается узнать результаты анализа: она написала обращение в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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