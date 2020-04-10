Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Народная артистка России Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме на 10-й день лечения. Представители певицы отрицают коронавирус, но Бабкина находится в изолирующем скафандре и подключена к аппарату ИВЛ. Такая палата оходится в 25 тысяч рублей в сутки, сообщил сайт KP.RU.
Родные Надежды Бабкиной заплатили более 300 тысяч рублей аванса за спасение певицы. Об этом сообщил источник KP.RU, близкий к частной клинике. Палата повышенной комфортности стоит 25 тысяч рублей в сутки, однако при выписке будет сделан перерасчет.
Врачи сообщили состояние народной артистки: 10 апреля Надежда Георгиевна еще пребывала в медикаментозной коме и дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Это было сделано, чтобы поддержать ритм дыхания 70-летней пациентки.
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ИСТОЧНИК KP.RU