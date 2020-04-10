2020-04-10T19:57:58+03:00
Общество

Новосибирцы получат «кредитные каникулы» по ипотеке, которая не больше двух миллионов рублей

Должники по ипотеке могут взять временную отсрочку платежей
Никита МАНЬКО
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Правительство повысило лимит для "ипотечных каникул"Правительство повысило лимит для "ипотечных каникул"Фото: Влад КОМЯКОВ
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Правительство РФ увеличило порог для «кредитных каникул» по ипотеке. В Новосибирске это ипотечные займы не более 2 млн рублей, в Москве — до 4,5 млн рублей. МВД готовит отсрочку в замене паспортов и водительстких прав в связи с коронавирусом, сообщает KP.RU.

Новосибирские ипотечники могут отсрочить обязательные платежи по ипотеке в связи с эпидемией коронавируса в России. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». «Каникулы» могут получить должники по ипотеке, которые взяли кредит не более 2 млн рублей. Это порог для большинства регионов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего востока. Там порог «кредитных каникул» выше — от 3 до 4,5 млн рублей.

- Для большинства граждан жилье — это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - сказал премьер-минстр правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее правительство заявляло о пороге ипотечных «каникул» в 1,5 млн рублей, но большинство ипотечников не смогли бы воспользоваться ими из-за высокой цены жилья. Заемщики и эксперты просили власти повысить планку, нынешнее решение было принято на основе анализов рынка.

Премьер также сообщил, что уже сегодня МВД должно представить в правительство предложения по продлению срока действия паспортов и водительских прав на фоне ситуации с коронавирусом. А в ближайшие дни кабмин подготовит нормативные акты для помощи бизнесу и гражданам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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