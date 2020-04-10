«Сгорело кафе у озера»: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке

10 Апр 2020 2020-04-10T19:49:05+03:00

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Пожар уничтожил летнее кафе в Новосибирском зоопарке, расположенное на берегу озера с редкими видами птиц. Пожар тушили шесть расчетов МЧС, комиссия еще выясняет причину и устанавливает ущерб.

Новосибирские спасатели рассказали о подробносях пожара в зоопарке. По данным пресс-службы ГУ МЧС про Новосибирской области, вызов поступил в 20:14. Очевидцы сообщали, что открытым огнем горит летнее кафе, расположенное на Лебедином озере. Огонь объял временное строение размером 9х6 метров.

Кафе сгорело дотла. Фото пресс-службы МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и локализовали пожар. В операции участвовали 6 пожарных расчетов и 24 сотрудника МЧС. Во время пожара Новосибирский зоопарк оставался закрытым для посетителей в связи с введением режима самоизоляции. Причины пожара устанавливаются, как и ущерб.

Кафе сгорело дотла. Фото пресс-службы МЧС по Новосибирской области

Напомним, лебединое озеро — открытая локация в Новосибирском зоопарке, где гнездятся десятки видов птиц, в том числе краснокнижные виды водоплавающих. Озеро было известно крупной популяцией лебедей и диких уток, которые используют его как кормовую базу. По данным сайта зоопарка, на момент пожара редкие виды птиц еще не вернули на озеро с зимовки — сделать это планировали в мае.

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Причина возгорания неизвестна(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU