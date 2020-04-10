Пожар в Новосибирском зоопарке: шесть машин МЧС тушили кафе

10 Апр 2020 2020-04-10T16:56:05+03:00

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Сегодня вечером, 10 апреля, в новосибирском зоопарке имени Р.А.Шило загорелось летнее кафе. На тушение огня сразу же выехали сотрудники МЧС.

— В 20.14 было установлено, что горит открытым огнем строение, которое предусмотрено как летнее кафе. Его размеры 9х6 метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасателям пока что не удалось выяснить причину возгорания на территории новосибирского зоопарка. На месте работают 6 машин и 24 человека. О пострадавших информации не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU