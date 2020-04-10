Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»

10 Апр 2020 2020-04-10T16:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил верующих христиан оставаться дома, не смотря на приближающиеся религиозные праздники.

— Патриарх Кирилл призвал всех православных христиан воздержаться от посещения храмов. Я также прошу это сделать, — попросил новосибирцев глава региона. — Я призываю молиться дома и праздновать светлый праздник Христова Воскресенья в кругу семьи, не подвергать опасности свое здоровье, свою жизнь, здоровье и жизнь близких.

Андрей Травников отметил, что нужно помнить об опасности, которое представляет собой коронавирус, Так же он призвал верующих помнить рекомендации властей.

ИСТОЧНИК KP.RU