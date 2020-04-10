2020-04-10T16:32:06+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»

Он призвал горожан отметить праздник в кругу семьи
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Сибирякам лучше остаться дома.Сибирякам лучше остаться дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил верующих христиан оставаться дома, не смотря на приближающиеся религиозные праздники.

— Патриарх Кирилл призвал всех православных христиан воздержаться от посещения храмов. Я также прошу это сделать, — попросил новосибирцев глава региона. — Я призываю молиться дома и праздновать светлый праздник Христова Воскресенья в кругу семьи, не подвергать опасности свое здоровье, свою жизнь, здоровье и жизнь близких.

Андрей Травников отметил, что нужно помнить об опасности, которое представляет собой коронавирус, Так же он призвал верующих помнить рекомендации властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в Новосибирском зоопарке: шесть машин МЧС тушили кафе
Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»
Вернулись за парту: рассказываем, какие новосибирские школы снова открылись
«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере
«Во время пандемии выгоняет из дома»: жена Павла Прилучного пожаловалась на побои от мужа
Ситуацию под контроль: как регион борется с коронавирусом?
Удар по COVID-19: в новосибирской столовой появился «антикоронавирусный» салат
«Будем одними из первых»: губернатор и спикер Заксобрания обратились в федеральный центр с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание
10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию
Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля
«Против губительного поветрия»: над Новосибирском пролетел вертолет с чудотворной иконой