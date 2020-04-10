Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил верующих христиан оставаться дома, не смотря на приближающиеся религиозные праздники.
— Патриарх Кирилл призвал всех православных христиан воздержаться от посещения храмов. Я также прошу это сделать, — попросил новосибирцев глава региона. — Я призываю молиться дома и праздновать светлый праздник Христова Воскресенья в кругу семьи, не подвергать опасности свое здоровье, свою жизнь, здоровье и жизнь близких.
Андрей Травников отметил, что нужно помнить об опасности, которое представляет собой коронавирус, Так же он призвал верующих помнить рекомендации властей.
ИСТОЧНИК KP.RU