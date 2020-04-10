Вернулись за парту: рассказываем, какие новосибирские школы снова открылись

10 Апр 2020 2020-04-10T16:01:38+03:00

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С 13 апреля несколько школа в Новосибирской области начнут свою работу. Об этом сообищил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— На данный момент принято решение о возобновлении очного посещения школ учениками на территории отдельных муниципалитетов. Это, в основном, сельские территории, не входящие в Новосибирскую агломерацию, — сообщил он.

Стоит отметить, что в городских округах Бердск, Искитим, Обь. Кольцово школьники не выйдут на очное обучение. Они будут дальше продолжать учиться дистанционно.

— В отношении всех остальных сельских школ, за исключением тех, что расположены в крупных населенных пунктах численностью населения более 23 тысяч человек, возобновляется очное обучение», — сказал Андрей Травников.

ИСТОЧНИК KP.RU