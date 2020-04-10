«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере
Новосибирские суды ставят на поток наказания для тех, кто нарушает режим самоизоляции. 9 апреля мужчину оштрафовали в Центральном районе, 10 апреля – в Железнодорожном.
В регионе действует «антивирусный» режим, во время которого жителям запрещены бесцельные выходы на улицу. Несколько дней полицейские массово проводили беседы с нарушителями, но теперь отделаться «легким испугом» удается не всем. На этот раз штрафником стал мужчина по фамилии Хазипов.
Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Привлекаемое лицо покинуло место проживания с целью прогулки, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Во время беспечного досуга Хазипов и остановили правоохранители.
- В момент обнаружения сотрудниками полиции находилось в Нарымском сквере. Согласно постановления суда Хазипов Р.Ф. привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, - сообщает суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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