«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере

10 Апр 2020 2020-04-10T15:22:31+03:00

Мужчину остановили полицейские. Теперь он наказан на одну тысячу рублей

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Новосибирские суды ставят на поток наказания для тех, кто нарушает режим самоизоляции. 9 апреля мужчину оштрафовали в Центральном районе, 10 апреля – в Железнодорожном.

В регионе действует «антивирусный» режим, во время которого жителям запрещены бесцельные выходы на улицу. Несколько дней полицейские массово проводили беседы с нарушителями, но теперь отделаться «легким испугом» удается не всем. На этот раз штрафником стал мужчина по фамилии Хазипов.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Привлекаемое лицо покинуло место проживания с целью прогулки, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Во время беспечного досуга Хазипов и остановили правоохранители.

- В момент обнаружения сотрудниками полиции находилось в Нарымском сквере. Согласно постановления суда Хазипов Р.Ф. привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, - сообщает суд.

Наказали нарушителя на 1000 рублей.

В Новосибирске пообещали штрафовать нарушителей самоизоляции. Это, действительно, возможно? Разбираемся на радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU