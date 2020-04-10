2020-04-10T15:22:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере

Мужчину остановили полицейские. Теперь он наказан на одну тысячу рублей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Нарушителем занялся суд и оштрафовал его.Нарушителем занялся суд и оштрафовал его.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Новосибирские суды ставят на поток наказания для тех, кто нарушает режим самоизоляции. 9 апреля мужчину оштрафовали в Центральном районе, 10 апреля – в Железнодорожном.

В регионе действует «антивирусный» режим, во время которого жителям запрещены бесцельные выходы на улицу. Несколько дней полицейские массово проводили беседы с нарушителями, но теперь отделаться «легким испугом» удается не всем. На этот раз штрафником стал мужчина по фамилии Хазипов.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Привлекаемое лицо покинуло место проживания с целью прогулки, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Во время беспечного досуга Хазипов и остановили правоохранители.

- В момент обнаружения сотрудниками полиции находилось в Нарымском сквере. Согласно постановления суда Хазипов Р.Ф. привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, - сообщает суд.

Наказали нарушителя на 1000 рублей.

В Новосибирске пообещали штрафовать нарушителей самоизоляции. Это, действительно, возможно? Разбираемся на радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:

Законно ли штрафовать за нарушение самоизоляции в Новосибирске?

Среди жителей ходят споры, и многие дают отрицательный ответ. Мол, что это за закон такой, который запрещал бы выходить из дома? Несомненно, тратить и без того пошатнувшиеся бюджеты на штрафы не хочется. Но, однако, давайте полистаем законы и разберемся: что можно, а что нельзя (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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