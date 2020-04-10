2020-04-10T14:38:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуацию под контроль: как регион борется с коронавирусом?

Депутаты комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения обсудили меры, противодействующие развитию в регионе коронавирусной инфекции.
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Председатель Заксобрания Андрей Шимкив призвал активнее вовлекать в работу силы МЧС. Фото: zsnso.ruПредседатель Заксобрания Андрей Шимкив призвал активнее вовлекать в работу силы МЧС. Фото: zsnso.ru
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Текущую ситуацию парламентариям представил министр здравоохранения области Константин Хальзов. — Сейчас на самоизоляции находится около 4 300 человек. В регионе развернуты два госпиталя, пациентов принимают две больницы — первая инфекционная больница, которая принимает взрослых людей, и третья детская, — отметил министр здравоохранения Константин Хальзов. — Сейчас анализ можно сдать в областной больнице, первой инфекционной, и Дорожной клинической больнице. Кроме того, работает «Инвитро-Сибирь», а также ФИЦ ФТМ — это федеральная клиника, которая находится в Академгородке. Накануне в работе находилось около 800 образцов. Это необходимое количество проб для проведения, в том числе и повторного тестирования тех пациентов, кто находится под наблюдением, — рассказал Константин Хальзов.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, комментируя доклад, рассказал, что в колл-центр комитета поступает много звонков. Специалисты отвечают на вопросы, а также проводят видео-консультации. — Мы стараемся взаимодействовать и с районами Новосибирской области, где люди нуждаются в помощи. Работаем не только с нашими областными и районными больницами, но также с федеральными учреждениями, чтобы помощь пришла своевременно. Фиксируем каждый случай и контролируем пациента до выздоровления, либо до госпитализации, — отметил Игорь Гришунин.

Депутат Татьяна Осипова задала вопрос о проведении плановых операций и помощи онкобольным. Министр заверил, что вся необходимая помощь будет предоставлена в полном объеме.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив призвал шире вовлекать в работу силы спасателей:

— Я вижу телевизионные сюжеты, как сотрудники МЧС гоняют по Обскому водохранилищу рыбаков. Но не вижу, чтобы они занимались дезинфекцией города, как это делается в других регионах. Я говорю как обыватель, который видит, что в городе не проводится никаких работ по дезинфекции. Остановки грязные, на дорогах пыль столбом, здания никто не обрабатывает. Обращаю на это внимание, — подчеркнул законодатель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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