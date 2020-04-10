2020-04-10T15:02:06+03:00
Общество

«Во время пандемии выгоняет из дома»: жена Павла Прилучного пожаловалась на побои от мужа

Агата Муцениеце уверяет, что актер много пьет и доводит детей до слез
Никита МАНЬКО
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Слухи пары о разводе перешли в скандал с домашним насилием.Слухи пары о разводе перешли в скандал с домашним насилием.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Жена известного новосибирского актера Павла Прилучного рассказала о домашнем насилии. Звездная пара решила развестись несколько месяцев назад, теперь муж Агаты Муцениеце забрал у нее телефон с паролями от соцсетей и выгнал из дома. Видео с просьбой о помощи появилось в Instagram ее мамы.

- Друзья, всем привет! Могу сказать одну печальную новость. Пандемия дается плохо, Паша забрал мой телефон, довел детей до слез. Поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии нас выгоняет из дома. Он пьет, говорит «Уезжайте нафиг»( фраза изменена - примечание КП-Новосибирск). Я не могу не выложить это, у меня нет другого оружия, кроме как публичность, — пожаловалась Агата Муцениеце.

Больше месяца назад СМИ сообщали о предстоящем разводе звездной пары, тогда звезды отказывались выносить свои взаимоотношения на публику. Семейный конфликт случился вечером 9 апреля, перед его началом Агата ужинала в ресторане в компании подруги. Корреспондент «КП-Новосибирск» попытался связаться с Павлом и Агатой, но их мобильные номера заблокированы, а телефоны их агентов не отвечают.

Пользователи соцсетей поддержали женщину в трудной ситуации, видео Агаты опубликовала правозащитница Алена Попова. Многие осудили актера за пристрастие к выпивке.

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Публикация от Прилучные (@family_pruluchnie_love) 9 Апр 2020 в 9:33 PDT

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ИСТОЧНИК KP.RU

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