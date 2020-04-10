Удар по COVID-19: в новосибирской столовой появился «антикоронавирусный» салат

10 Апр 2020 2020-04-10T13:37:57+03:00

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В одной из сетей общепита появился салат с неслучайным ингредиентом. Наряду с редиской, морковью, стручковой фасолью и листьям салата, он содержит имбирь. На витрине раздачи он носит соответствующее название – «Овощной салат с имбирной заправкой».

В Новосибирске салат замечен по цене – 50 рублей. Продается на вынос, как и другие блюда сети.

На ценнике ничего не говорится о том, что это блюдо помогает от инфекции. Но персонал признается, что введение такого блюда в ассортимент не случайно. Судя по всему, сеть сделала маркетинговый ход и откликнулась на популярную теорию о полезности имбиря как средства против COVID-19.

Многие россияне полагают, что имбирь либо помогает при заболевании, либо является средством профилактики. Однако отметим, что директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что имбирь не подойдет, как средство лечения от коронавируса.

- На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена, - сказал Райан.

Водка, действительно, защищает от коронавируса. Но не так, как вы думали. Вирусолог объясняет в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Кушанье стоит 50 рублей.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU