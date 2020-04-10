«Будем одними из первых»: губернатор и спикер Заксобрания обратились в федеральный центр с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание

10 Апр 2020 2020-04-10T13:12:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске продолжается сбор подписей за присвоение нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». В условиях режима самоизоляции отдать свой голос в поддержку инициативы можно на сайте новосибирскгерой.рф. Об этом напомнил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Уже собрано более 60 тысяч подписей, из них почти 3,5 тысячи - на сайте новосибирскгерой.рф.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Проделана большая информационная, а также организационная работа. Депутаты Заксобрания оперативно рассмотрели пакет документов на очередной сессии, а несколько дней назад соответствующее письмо было направлено в федеральный оргкомитет «Победа». Инициатива о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» объединила всех - ее поддержали большинство общественных организаций, политических объединений, патриотических клубов, советов ветеранов. Мы надеемся, что решение о присвоении Новосибирску почетного звания будет принято в числе первых, - подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что на 53-й сессии областного Заксобрания региональные парламентарии поддержали инициативу «Единой России» и обратились с ходатайством к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить Новосибирску звание «Город трудовой доблести». Обращение было принято единогласно.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания НСО. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Когда законопроект был внесен в Госдуму, Новосибирск был одним из первых городов, которые откликнулись на инициативу президента. И пока этот вопрос только рассматривался, у нас уже были десятки тысяч подписей за присвоение звания. Все мы с большим удовольствием окунулись в архивные дела, в историю нашего города и области. По 17 - 20 истребителей в день поставлял в годы войны завод имени В. П. Чкалова, а наши радиостанции весь фронт знал под маркой «Электросигнал». Вместе с губернатором мы подписали ходатайство на имя президента, и надеюсь, что Новосибирск получит почетное звание одним из первых, - сказал Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания НСО.