10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию
Житель России вернулся на Родину из Казахстана на автомобиле, по всем правилам он должен был отправиться домой и соблюдать там режим самоизоляции в течение двух недель. Но путешественник решил поступить по-своему. В страну он въехал через Новосибирскую область, а дальне направился не домой, в Алтайский край, а в гости – в Томскую область. Где и был остановлен сотрудниками полиции.
Причины своего маршрута мужчина решил не раскрывать. А значит судить об их уважительности невозможно. На мужчину составили административный протокол и отправили в суд.
- Кировский суд Томска назначил правонарушителю штраф в 10 тысяч рублей, гражданин отправлен к месту своего жительства - в Алтайский край, - сообщили в местной администрации.
Меры самоизоляции введены главой Томской области еще 18 марта. С 31 марта на территории региона действует режим полной самоизоляции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Одна — из Таиланда, вторая — из Москвы, третья — никуда не ездила»: в Новосибирске выявлены еще трое заболевших коронавирусом.
Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства. (подробнее)
В «Векторе» объяснили, можно ли повторно заболеть коронавирусом.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова опровергнула информацию зарубежных журналистов о том, что можно повторно заболеть коронавирусом. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU