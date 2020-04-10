10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию

10 Апр 2020 2020-04-10T13:09:19+03:00

Житель Алтайского края приехал в Россию через Новосибирскую область и отправился в Томск, но попал в суд. Фото: районный суд Томска

Мужчину остановила томская полиция и отправила его в суд

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Житель России вернулся на Родину из Казахстана на автомобиле, по всем правилам он должен был отправиться домой и соблюдать там режим самоизоляции в течение двух недель. Но путешественник решил поступить по-своему. В страну он въехал через Новосибирскую область, а дальне направился не домой, в Алтайский край, а в гости – в Томскую область. Где и был остановлен сотрудниками полиции.

Причины своего маршрута мужчина решил не раскрывать. А значит судить об их уважительности невозможно. На мужчину составили административный протокол и отправили в суд.

- Кировский суд Томска назначил правонарушителю штраф в 10 тысяч рублей, гражданин отправлен к месту своего жительства - в Алтайский край, - сообщили в местной администрации.

Меры самоизоляции введены главой Томской области еще 18 марта. С 31 марта на территории региона действует режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU