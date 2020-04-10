Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля
В Центральном военном округе рассказали, как идет строительство нового многофункционального медицинского центра. Его строят, как и другие подобные 15 объектов по всей стране, в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вид сверху. Фото: пресс-служба ЦВО
Площадка находится в Военном городке, рядом с военным госпиталем. Общая площадь участка 1,6 гектара. Медцентр будет рассчитан на 160 мест. Площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров.
- На возведение объектов такого типа обычно уходит полгода. Учитывая нынешнюю реальность, военным строителям поставлена сверхсложная задача полностью подготовить объект к сдаче за 56 суток. Первая очередь должна быть готова за 41 день к 30 апреля, - рассказали в ЦВО.
На площадке работают 478 человек, они трудятся с три смены, одна из них ночная. Все строители обеспечены масками и другими средствами защиты. Под фундамент была засыпана песчано-гравийная смесь, также уже залит фундамент, он готов к дальнейшей работе. Врезаны анкера, начат крепеж металлоконструкций. Практически завершена кладка цокольного этажа. Началась работа со внутренними коммуникациями.
Работы идут в три смены. Фото: пресс-служба ЦВО
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ИСТОЧНИК KP.RU