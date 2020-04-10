Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T12:35:32+03:00

На объекте работают 478 человек, 170 из них трудятся ночью

Изменить размер текста: A A

В Центральном военном округе рассказали, как идет строительство нового многофункционального медицинского центра. Его строят, как и другие подобные 15 объектов по всей стране, в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вид сверху. Фото: пресс-служба ЦВО

Площадка находится в Военном городке, рядом с военным госпиталем. Общая площадь участка 1,6 гектара. Медцентр будет рассчитан на 160 мест. Площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров.

- На возведение объектов такого типа обычно уходит полгода. Учитывая нынешнюю реальность, военным строителям поставлена сверхсложная задача полностью подготовить объект к сдаче за 56 суток. Первая очередь должна быть готова за 41 день к 30 апреля, - рассказали в ЦВО.

На площадке работают 478 человек, они трудятся с три смены, одна из них ночная. Все строители обеспечены масками и другими средствами защиты. Под фундамент была засыпана песчано-гравийная смесь, также уже залит фундамент, он готов к дальнейшей работе. Врезаны анкера, начат крепеж металлоконструкций. Практически завершена кладка цокольного этажа. Началась работа со внутренними коммуникациями.

Работы идут в три смены. Фото: пресс-служба ЦВО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одна — из Таиланда, вторая — из Москвы, третья — никуда не ездила»: в Новосибирске выявлены еще трое заболевших коронавирусом.

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства. (подробнее)

В «Векторе» объяснили, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова опровергнула информацию зарубежных журналистов о том, что можно повторно заболеть коронавирусом. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU