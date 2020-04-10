2020-04-10T11:56:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Против губительного поветрия»: над Новосибирском пролетел вертолет с чудотворной иконой

Воздушный крестный ход прошел по благословению митрополита Никодима
Екатерина КОМЯКОВА
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Иверская икона Божией Матери из Козихи над Новосибирском. Фото: nskmi.ruИверская икона Божией Матери из Козихи над Новосибирском. Фото: nskmi.ru
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В связи с угрозой распространения коронавируса накануне вокруг Новосибирска был совершен воздушный крестный ход. В небо поднялся вертолет, за штурвалом сидел летчик-испытатель, депутат городского совета Владимир Барсук и летчик-испытатель Игорь Мосейкин. На борту находилась Иверская икона Божией Матери из монастыря в Козихе. Она известна своим чудесным обновлением. Во времена гонений на церковь ее использовали в качестве доски в хозяйстве, но после икона все-таки вернулась в храм, где цвета ее вернулись. Икона считается чудотворной, к ней приезжают больные люди с просьбами об исцелении.

9 апреля икону провезли над Новосибирском. Священнослужители в это время читали молитвы.

- Самолет со святыней на борту находился в воздухе около часа. За это время ТВС-2МС облетел вокруг Новосибирска, а также 30-километровой зоны от областного центра - по территории Бердска, наукограда Кольцово, поселков Новосибирского и Колыванского районов, - рассказали в Новосибирской митрополии.

План облета. Фото: nskmi.ru

План облета. Фото: nskmi.ru

Кроме того, также на шести выездах из города прошли молебные пения «во время губительного поветрия».

- Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к каждому из нас усилить молитву об избавлении земли нашей от вредоносного поветрия. И я, дорогие мои, призываю вас: как верные чада Патриарха – осуществим особую молитву на всех въездах в Новосибирск, чтоб наша земля, наш город, наши люди были сохраняемы Господом, и чтобы болезнь нас не коснулась, - обратился к священнослужителям митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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