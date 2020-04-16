2020-04-16T08:27:29+03:00
Общество

В Новосибирске актеры прочитают сказки детям по телефону

Акцию «Театр в помощь мамам!» проводит «Первый театр»
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Новосибирским детям будут читать книги по телефону.Новосибирским детям будут читать книги по телефону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отрывки из российских и зарубежных произведений будут читать детям в возрасте от пяти до десяти лет. Все будет происходить в режиме видео или аудио связи через мессенджер WhatsApp или по телефону. Достаточно выбрать понравившейся репертуар. Для этого нужно выбрать книжку, написать в WhatsApp «Первого театра» +7-913-756-78-14 название книжки, желаемое время, номер телефона и удобный вид связи. Затем актер свяжется с желающими и в течение 20 минут прочитает ребенку книгу.

Кроме этого в театре составили даже расписание дежурств актеров с книжками.

12:00-14:00 — от 5 до 7 лет

1) Бьерн Рервик, Пер Дюбвиг, перевод Ольги Дробот «Кафе Птичий Хвост» — смешной, немного безумный рассказ.

2) Бьерн Рервик, Пер Дюбвиг, перевод Ольги Дробот — «Акулиска, враг редиски» — смешной, немного безумный рассказ.

3) Ульф Нильсон, Гитта Спе, перевод Марии Людковской «Самый большой самый маленький полицейский» — добрейший и милейший детектив про сыщиков Гордона и Жаби.

С 14:00 до 16:00 — от 5 до 7 лет

4) Нанкити Ниими, Кен Курои «За рукавичками», перевод Елены Байбиковой — нежная, милая история.

5) Роальд Даль «Бандитские стихи», перевод Евгения Клюева — 6 хулиганских стихотворных переложений известных сказок.

6) Сильвия Ван Хейде «Лис и Зайка», перевод Ирины Трофимовой — несколько историй про как бы обычную семью.

С 16:00 до 18:00 — для 7-10 лет

7) Нина Дашевская «Тео — театральный капитан» — увлекательная история о самых незаметных жителях театра, театральных мышках.

8) Гудрун Мебс «Бабушка! — кричит Фридер», перевод Веры Комаровой — сборник коротких историй про ребенка и его бабушку.

С 18:00 до 20:00 — для 7-10 лет

9) Энн Файн «Дневник кота-убийцы», перевод Дины Крупской — суперсмешные короткие монологи кота из обычной британской семьи.

10) Руне Белсвик «Простодурсен, Лето и кое-что еще» — много коротких историй про жителей приречной долины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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