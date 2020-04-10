«Коронавирус — это риск»: инфекционист объяснила, опасна ли зараза для беременных

10 Апр 2020 2020-04-10T10:41:02+03:00

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Беременность и коронавирус — инфекционист объяснила, опасна ли зараза для беременных. Этот вопрос волнует многих сибирячек в положении.

— Риски такие же как при любом ОРВИ, в частности и при гриппе. Каких-то особых патологических влияний на развитие плода от коронавирусной инфекции нет. Мы знаем, что есть в мире беременные, которые переболели коронавирусом, среди них не зарегистрированы летальные случаи, либо врожденные аномалии у ребенка. В любом случае мы понимаем, что беременные это всегда группа риска, они подтверждены любым заболеваниям, поэтому им рекомендовано сто процентов соблюдать самоизоляцию, сузить круг общения с друзьями и родными. В остальном все те же меры профилактики, как в обычной жизни, — объяснила Лариса Позднякова.

Напомним, на данный момент в Новосибирской области зарегистрирован 21 больной коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов выздоровели, их отпустили домой. По словам, Лариса Поздняковой и ученых «Вектора», пока в мире не выявлены повторные случаи заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU