2020-04-10T09:16:30+03:00
Общество

Врачи не исключают, что многие новосибирцы уже переболели коронавирусом

Почему существует такое предположение, объяснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова
Ульяна ДЖАНКОВА
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Лариса Позднякова объяснила, почему существует предположение, что многие уже переболели коронавирусом. Фото: стоп-кадрЛариса Позднякова объяснила, почему существует предположение, что многие уже переболели коронавирусом. Фото: стоп-кадр
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В пятницу, 10 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова объяснила, почему врачи не исключают того, что многие из нас уже переболели коронавирусом.

Китай перед новогодними праздниками объявил, что у них пандемия коронавируса. Почему тогда города Дальнего Востока, которые очень близки к Китаю, а их жители ездят туда в магазины и на отдых — имели очень близкий контакт с зараженной территорией, почему там не «полыхнула» инфекция. Все мы в январе, феврале, марте переносили какие-то вирусные заболевания. Безусловно, что часть жителей тогда переболели коронавирусной инфекцией. Если посмотреть по карте, Дальний Восток и Сибирь несмотря на то, что мы принимаем зарубежные, московские и петербургские рейсы, где сейчас пик заболевших коронавирусом, у нас все-таки не такое количество больных, как в Центральной части России. Скорее всего, в этом и кроется правда: мы наработали некий иммунитет к инфекции, — предположила Лариса Позднякова.

Напомним, в Новосибирской области выявлен 21 больной коронавирусом. Восемь пациентов уже выписали домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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