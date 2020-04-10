Анализы на наличие коронавируса можно сдать на дому

10 Апр 2020 2020-04-10T09:12:53+03:00

Сообщаем, что новосибирская клиника «Медсанчасть-168» проводит забор анализов на наличие коронавируса человека COVID-19 (SARS-CoV-2) всем желающим здоровым людям

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Для соблюдения максимальной безопасности пациентов и исключения контакта возможных носителей вируса друг с другом забор анализов проводится только с выездом на дом.

Обученные специалисты выезжают в полном одноразовом защитном комплекте, который меняется после каждого адреса согласно установленной процедуре. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР проводится мазок из горла или носовой полости. Собранный материал направляется в сертифицированную лабораторию. На данный момент заключены договоры с несколькими лабораториями, в том числе «Ситилаб».

Забор анализов проводится в рамках проекта клиники «Медсанчасть-168» «Нужные врачи у вас дома», который запущен с целью предотвращения распространения вирусной инфекции и оказания медицинской помощи пациентам, находящимся в условиях самоизоляции.

Телефон для справок (383) 332-05-51

Сайт: www.hospital168.ru

Соцсети: clinicamedsanchast168

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