Анализы на наличие коронавируса можно сдать на дому
Для соблюдения максимальной безопасности пациентов и исключения контакта возможных носителей вируса друг с другом забор анализов проводится только с выездом на дом.
Обученные специалисты выезжают в полном одноразовом защитном комплекте, который меняется после каждого адреса согласно установленной процедуре. Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР проводится мазок из горла или носовой полости. Собранный материал направляется в сертифицированную лабораторию. На данный момент заключены договоры с несколькими лабораториями, в том числе «Ситилаб».
Забор анализов проводится в рамках проекта клиники «Медсанчасть-168» «Нужные врачи у вас дома», который запущен с целью предотвращения распространения вирусной инфекции и оказания медицинской помощи пациентам, находящимся в условиях самоизоляции.
Телефон для справок (383) 332-05-51
Сайт: www.hospital168.ru
Соцсети: clinicamedsanchast168
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