2020-04-10T08:27:48+03:00
Общество

Новосибирцы могут не выходя из дома выписать газеты и журналы на второе полугодие 2020 года

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2020 года
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Фото предоставлено АО «Почта России».Фото предоставлено АО «Почта России».
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Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения: в мобильном приложении или на сайте «Почты России» podpiska.pochta.ru.

Навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, а процесс подписки займет всего несколько минут. В каталоге «Почты России» можно найти глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, которые будут доставлены в почтовый ящик. Услуга действует во всех регионах. На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется скидка 25%. Скидка на эти же газеты и журналы, предоставляемая подписными агентствами, составляет 20%.

Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.

Подписная кампания продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранятся на прежнем уровне.

Кроме того, «Почта России» продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне любой может подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых во всех 85 регионах России.

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