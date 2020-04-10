2020-04-10T07:46:40+03:00
Общество

«Одна — из Таиланда, вторая — из Москвы, третья — никуда не ездила»: в Новосибирске выявлены еще трое заболевших коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Трое заболевших коронавирусом госпитализированы.Трое заболевших коронавирусом госпитализированы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 10 апреля, оперштаб регионального правительства сообщил, что в Новосибирской области за последние сутки выявлены еще трое заболевших коронавирусом.

— Трое заболевших коронавирусной инфекцией — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая — из Москвы, третья — никуда не выезжала, также она не общалась с теми, кто уже болеет, круг ее контактов установлен, — сообщили в оперштабе.

Сейчас общее количество заразившихся в регионе — 21 человек. Восемь пациентов уже выписали из инфекционной больницы №1. Они здоровы, об этом говорят контрольные результаты анализов.

Госпитализированы 13 человек. Один из них в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Это мужчина, он никуда не выезжал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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