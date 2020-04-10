«Одна — из Таиланда, вторая — из Москвы, третья — никуда не ездила»: в Новосибирске выявлены еще трое заболевших коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T07:46:40+03:00

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 апреля, оперштаб регионального правительства сообщил, что в Новосибирской области за последние сутки выявлены еще трое заболевших коронавирусом.

— Трое заболевших коронавирусной инфекцией — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая — из Москвы, третья — никуда не выезжала, также она не общалась с теми, кто уже болеет, круг ее контактов установлен, — сообщили в оперштабе.

Сейчас общее количество заразившихся в регионе — 21 человек. Восемь пациентов уже выписали из инфекционной больницы №1. Они здоровы, об этом говорят контрольные результаты анализов.

Госпитализированы 13 человек. Один из них в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Это мужчина, он никуда не выезжал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU