«Вот это смельчаки!»: дикие утки не улетели на зимовку в теплые края, а остались плавать в новосибирском зоопарке

10 Апр 2020 2020-04-10T05:24:07+03:00

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В новосибирском зоопарке рассказали удивительную историю. В этом году у них на зимовку остались два селезня кряквы. Обычно птицы перед холодами улетают в теплые края, но что-то пошло не так.

— В этом году у нас не замерзло озеро. В ноябре прошлого года мы поставили оборудование, которое постоянно циркулировало воду. Но мы были уверены, что как только ударит мороз, вода замерзнет. А зима выдалась теплой, и озеро так и не покрылось льдом до конца, там была полынья, поэтому птицы решили остаться. Мы их подкармливали, — рассказали в зоопарке.

Озеро в зоопарке не замерзло полностью. Фото: новосибирский зоопарк

Сейчас озеро тот лед, который успел схватиться, начинает таить, скоро на воде будет оживленно. Там появятся и другие птицы.

Скоро к смелым уткам присоединятся и другие птицы, как только растает весь лед. Фото: новосибирский зоопарк

Новосибирцы высказали желание, чтобы поскорее закончился режим самоизоляции, чтобы отправиться в зоопарк: людям не терпится посмотреть птичий базар.

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