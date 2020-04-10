«Продукты оставляем под дверью»: волонтеры рассказали, кому помогают на самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T04:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске из-за угрозы коронавируса многие люди не могут дойти даже до ближайшего магазина или аптеки. Им помогают волонтеры. Добровольцы объединились, участвуя в акции «Мы вместе».

— Мы помогаем пожилым людям старше 65 лет. Тем, кто остался один, им не могут помочь родные. Они звонят на горячую линию. Стараемся выполнить просьбу в тот же день, — рассказал ЧС-ИНФО руководитель регионального штаба добровольцев акции «Мы вместе» Владимир Попов.

Волонтеры привозят старикам продукты и лекарства, а также помогают оплатить коммунальные услуги. Спрос на помощь добровольцев растет: если раньше это было 15 заявок в день, то сейчас примерно 40. Растет и тех, кто готов безвозмездно помогать, сейчас в регионе насчитывается более 600 волонтеров.

Кстати, волонтеры помогают и тем, кто сидит на карантине. Это люди, которые прилетели из зарубежных поездок. По правилам, они не должны выходить из дома и с кем- либо контактировать две недели.

«Наши волонтеры никогда не заходят в квартиру. Волонтер обязан быть в маске, держать соблюдать дистанцию более полутора метров. Кто на карантине, им мы продукты оставляем под дверь и уходим, никаких контактов нет, — делится волонтер.

Волонтером может стать все, кто пожелает, из требований только возраст, старше 16 лет, и отсутствие заболеваний ОРВИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU