2020-04-10T04:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Стас Михайлов узнал, что он переболел коронавирусом после того, как выздоровел

Певец лечился от пневмонии в клиническом госпитале «Лапино»
Надежда РЫЖКИНА
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Певец сделал несколько тестов на коронавирус.Певец сделал несколько тестов на коронавирус.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У 50-летнего Стаса Михайлова выявился положительный результат на наличие антител к коронавирусу, сообщает kp.ru. До этого певец лечился от пневмонии и четыре раза делал тест — все были отрицательные. Но потом у него нашли антитела.

Михайлов рассказал на странице в Instagram, что лечился от двусторонней пневмонии в клиническом госпитале «Лапино». Там ему сделали компьютерную томографию и поставили диагноз. Певца сразу госпитализировали и начали лечить — еще до того, как стали известны результаты тестов на коронавирус.

— Позже узнал, что каждый день для легких — на вес золота. Важно вовремя начать лечение, — рассказал певец в видео, которое выложил в соцсети.

После выписки из госпиталя Стас Михайлов провел тест на наличие в крови антител к белкам коронавируса. Как пояснил музыкант, одна полоска означает, что человек здоров, две — что болен, три переболел и есть антитела. Его тест показал три полоски. Тем не менее, это хорошо для тяжелых больных, которые заражены коронавирусом. Для их лечения используют плазму с антителами переболевших людей.

— Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна и помогла другим пациентам, — сказал Стас Михайлов. Он также призвал всех людей соблюдать режим самоизоляции, а если почувствовали у себя симптомы — не заниматься самолечением, а срочно обращаться к врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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