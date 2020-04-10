2020-04-10T04:08:06+03:00
Общество

«Бейджик с хлором»: поможет ли блокатор вирусов не заболеть COVID-19

Рассказываем, как работает это устройство
Ульяна ДЖАНКОВА
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Блокатор вирусов выглядит, как обычный бейджик.Блокатор вирусов выглядит, как обычный бейджик.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что купил себе блокатор вирусов. Устройство выглядит как бейдж. Крепиться оно также, прямо на костюм.

Производитель утверждает, что блокатор вирусов и близко не подпустит заразу к вам. Как же устройство работает, действует ли оно от коронавируса, выяснили в kp.ru.

Блокаторы вирусов продают в аптеке, а еще его можно купить в интернете. Цена на чудо-бейджик варьируется от 910 рублей до 1750 рублей.

— Внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществами, которые испаряются и создают некий защитный купол рядом с человеком, — рассказал ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов.

Возможно, что испарения хлора эффективны против вирусов, но конкретно их действия на коронавирус не исследовали.

Как показали наши проверки, работает бейджик только в идеальных условиях: там где нет сквозняков и ветра, а потому как только вы начинаете ходить, защите моментально испаряется.

Кстати, для детей блокатор вирусов может быть опасен, вдруг ребенок его порвет, содержимое вызовет раздражение на коже.

Песков о наличии побочных эффектов от блокатора вирусов.Пресс-секретарь рассказал о своем опыте использования блокатора вирусов в виде бейджа во время пресс-конференции в четверг

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ИСТОЧНИК KP.RU

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