2020-04-10T03:35:37+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пневмония отступила»: выздоровевший Игорь Николаев показал фото из Коммунарки

Певец предостерег людей, что «не надо бодриться», если заболели
Надежда РЫЖКИНА
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Выздоровевший Игорь Николаев показал фото из Коммунарки.Выздоровевший Игорь Николаев показал фото из Коммунарки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Певец Игорь Николаев показал на своей страничке в Instagram фото из спецбольницы в Коммунарке, сообщает kp.ru. Там он провел 12 дней после того, как ему поставили диагноз пневмония. Выписали певца 6 апреля, тест на коронавирус два раза был отрицательный. В подмосковном особняке его встретили жена и дочь.

— Огромное спасибо моим врачам и всему коллективу больницы, — поблагодарил Николаев. — Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы. Артист посоветовал возвращаться к прежней жизни постепенно, беречь себя и свое здоровье.

Напомним, ранее 60-летний музыкант вместе со Львом Лещенко побывал на дне рождения у сестры Игоря Крутого. Позже у Лещенко обнаружили коронавирус. После этого Николаева отправили в Коммунарку. 37-летняя жена Николаева, Юлия Проскурякова, попросила фанатов лишний раз не беспокоить их семью вопросами после госпитализации артиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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