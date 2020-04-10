«Пневмония отступила»: выздоровевший Игорь Николаев показал фото из Коммунарки
Певец Игорь Николаев показал на своей страничке в Instagram фото из спецбольницы в Коммунарке, сообщает kp.ru. Там он провел 12 дней после того, как ему поставили диагноз пневмония. Выписали певца 6 апреля, тест на коронавирус два раза был отрицательный. В подмосковном особняке его встретили жена и дочь.
— Огромное спасибо моим врачам и всему коллективу больницы, — поблагодарил Николаев. — Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы. Артист посоветовал возвращаться к прежней жизни постепенно, беречь себя и свое здоровье.
Напомним, ранее 60-летний музыкант вместе со Львом Лещенко побывал на дне рождения у сестры Игоря Крутого. Позже у Лещенко обнаружили коронавирус. После этого Николаева отправили в Коммунарку. 37-летняя жена Николаева, Юлия Проскурякова, попросила фанатов лишний раз не беспокоить их семью вопросами после госпитализации артиста.
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