«Нужно сидеть дома»: нетрезвый водитель, нарушивший режим самоизоляции, влетел в трамвай

10 Апр 2020 2020-04-10T02:50:58+03:00

Автомобилиста и его пассажира увезли с травмами в больницу

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В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Там поздно вечером в четверг, 9 апреля, столкнулись «Ford Mondeo» и трамвай. Водителя и пассажира легковушки госпитализировали с травмами в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

— В 22:00 водитель 1979 года рождения в нетрезвом виде двигался по улице Немировича-Данченко. Он хотел повернуть на улицу Сибиряков-Гвардейцев, выполняя маневр, врезался в трамвай, — рассказали в ГИБДД.

На снимке с места ДТП видно, что водитель столкнулся с трамваем лоб в лоб, передняя часть машины оказалась под общественным транспортом. Сотрудники ДПС выясняют, как именно все произошло.

В ГИБДД попросили автомобилистов сидеть дома, ведь в Новосибирске до 30 апреля действует режим самоизоляции.

Также в ведомстве отметили, что в среднем за сутки они задерживают более 10 пьяных водителей. Этот показатель превышает количество подобных нарушений в новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU