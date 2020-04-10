«Нужно сидеть дома»: нетрезвый водитель, нарушивший режим самоизоляции, влетел в трамвай
В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Там поздно вечером в четверг, 9 апреля, столкнулись «Ford Mondeo» и трамвай. Водителя и пассажира легковушки госпитализировали с травмами в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.
— В 22:00 водитель 1979 года рождения в нетрезвом виде двигался по улице Немировича-Данченко. Он хотел повернуть на улицу Сибиряков-Гвардейцев, выполняя маневр, врезался в трамвай, — рассказали в ГИБДД.
На снимке с места ДТП видно, что водитель столкнулся с трамваем лоб в лоб, передняя часть машины оказалась под общественным транспортом. Сотрудники ДПС выясняют, как именно все произошло.
В ГИБДД попросили автомобилистов сидеть дома, ведь в Новосибирске до 30 апреля действует режим самоизоляции.
Также в ведомстве отметили, что в среднем за сутки они задерживают более 10 пьяных водителей. Этот показатель превышает количество подобных нарушений в новогодние праздники.
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ИСТОЧНИК KP.RU