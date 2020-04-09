Количество зараженных коронавирусом в России на 9 апреля 2020 года: за сутки заболели 1459 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T19:34:30+03:00

Количество зараженных коронавирусом в России на 9 апреля 2020 года увеличилось за сутки

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Количество зараженных коронавирусом в России на 9 апреля 2020 года серьезно увеличилось: за сутки опасная болезнь была выявлена у 1459 человек в 50 регионах страны.

- С начала эпидемии диагноз подтвержден у 10131 пациентв в 81 регионе страны, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Больше всего заболевших оказалось в Москве: там короновирус за сутки выявили у 857 жителей столицы. На втором месте - Подмосковье: там диагноз подвердился у 199 человек. На третьем месте - Санкт-Петербург: там за сутки прибавилось 44 заболевших.

- За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек, - рассказали kp.ru в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

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