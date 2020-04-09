Откуда завезли коронавирус в Новосибирск: комментарии и мнения специалистов

9 Апр 2020 2020-04-09T08:03:18+03:00

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В Новосибирской области выявлено 18 больных коронавирусом, рассказываем, откуда завезли коронавирус в Новосибирск.

Сразу пятерых больных коронавирусом выявили только за последние сутки. В оперштабе рассказали, откуда заразу привезли в регион.

Итак, большая часть заболевших прилетели из зарубежных поездок. Двое — из Великобритании, двое — из Таиланда, один — из Швейцарии, один — из ОАЭ, один — из Франции, один — из Италии, один — из Турции, один — из Германии, один побывал сразу в нескольких странах: Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландах.

Трое прилетели из Москвы, а один человек никуда не выезжал из Новосибирска и с ранее выявленными пациентами не контактировал. Медики сейчас устанавливают, от кого сибиряк мог заразиться.

Как сообщает оперштаб, сейчас на двухнедельный карантин отправляют не только тех, кто прилетел из зарубежных поездок, но тех, кто прибыл из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристов, которые летят транзитом через Новосибирск, отправляют в обсерватор также на двухнедельный карантин. Эти меры приняты для того, чтобы не дать инфекции распространиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU