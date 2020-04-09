2020-04-09T07:58:52+03:00
Умные вещи

Новосибирские застройщики открыли «Ростелеком Ключ»

Все больше новосибирских строительных компаний при подготовке многоквартирных домов к сдаче выбирают «Ростелеком Ключ» - комплексное решение для создания цифровой экосистемы дома
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Для подключения этой платформы «Ростелеком» еще на стадии строительства прокладывает к объектам волоконно-оптические сети связи для монтажа инфраструктуры.

«Ростелеком Ключ» включает в себя несколько услуг, помогающих обустроить новосибирцам безопасный и удобный быт: «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики». Только за прошлый год возможности этой цифровой экосистемы оценили 4 тысячи домохозяйств региона, в планах до лета текущего года - обеспечить комплексным решением еще 3,5 тысячи семей.

- «Ростелеком Ключ» объединяет интеллектуальные решения в одну систему, которой можно управлять из любого места, где есть интернет. Например, наш умный домофон разрешает открывать дверь в подъезд через приложение: хозяева видят гостя и принимают решение, пустить его или нет. С помощью сервиса генерируются временные коды доступа для курьеров или врачей. Через приложение можно управлять шлагбаумами и воротами, а скоро появится возможность заезжать во двор с использованием радиометок на лобовом стекле автомобиля, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Все популярнее у жильцов новостроек становится услуга по комплексному видеонаблюдению: камеры позволяют следить за происходящим на парковке и на территории дома. Еще один сервис, который входит в комплекс «Ростелеком Ключ», отвечает за удаленный сбор и передачу показаний приборов учета воды, электроэнергии и тепла.

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