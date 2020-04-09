В Новосибирске неизвестные сожгли две маршрутки и такси

9 Апр 2020 2020-04-09T07:35:01+03:00

В МЧС рассказали, что пожар случился еще в конце марта

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В Новосибирске на улице Мусы Джалиля рядом с домом №21/2 местные жители обнаружили полностью выгоревшие автомобили. Пожар уничтожил два микроавтобуса и седан «Хендэ Солярис» — на машинах остались черные пятна от огня. Об этом сообщил в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» читатель. Он сообщил, что все три автомобиля принадлежат местной службе такси. Пострадавших не было.

В областном управлении МЧС корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что возгорание произошло больше недели назад.

Кто-то поджег машины 31 марта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— В Советском районе автомобили горели ночью 31 марта. На месте было установлено, что открытый огонь охватил три автомобиля: «Газель», «Ивека» и «Хендэ Солярис». Также были повреждены подкрылки автомобиля «Тойота Королла Филдер». Вероятнее всего произошел поджог, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В полиции также сказали, что вероятнее всего машины подожгли.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полиция выясняет, кто может быть причастен к преступлению, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

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