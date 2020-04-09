2020-04-09T07:21:10+03:00
Умные вещи

Tele2 предлагает новосибирским клиентам больше пиццы

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с сетью пиццерий «Папа Джонс» в рамках программы лояльности «Больше». При заказе на сумму от 899 рублей абоненты Tele2 получат пиццу в подарок
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно ввести на сайте «Папа Джонс». При заказе на сумму от 899 руб. клиент получит возможность выбрать любую пиццу 23 см в подарок. Один клиент Tele2 может получить один код в день. Акция действует до 31 мая 2020 года. Абоненты Tele2 также могут воспользоваться услугой бесконтактной доставки пиццы. Для этого нужно поставить галочку при заказе в соответствующей графе и оплатить заказ на сайте.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор разрабатывает интересные региональные предложения и постоянно пополняет список партнеров.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Сегодня самой эффективной профилактической мерой против коронавируса является самоизоляция. Но несмотря на закрытие публичных мест, нам непросто изменить привычный образ жизни, ограничить круг общения и оставаться в замкнутом пространстве, сократить свои выходы на улицу, пусть даже за продуктами. Мы хотим поощрить наших клиентов таким приятным выгодным бонусом совместно с нашим партнером и предоставить им возможность пользоваться привычным сервисом удобно и безопасно.

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