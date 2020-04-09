2020-04-09T07:08:48+03:00
Общество

В Новосибирске два пенсионера устроили дебош в магазине

Утихомиривать их пришлось сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Охрана утихомирила дебоширов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охрана утихомирила дебоширов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали о том, какую ответственность могут понести жители города Новосибирска и области, совершая правонарушения в апреле 2020 года.

В условиях действующего на территории Новосибирской области режима ограничения, установленного Постановлением Губернатора №48 от 31.03.2020г. «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», граждане, совершая любые правонарушения, могут быть дополнительно привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Санкция статьи предусматривает для граждан и должностных лиц штрафы, сумма которых достигает трехсот тысяч рублей.

На сегодняшний день самыми распространенными правонарушениями, с которыми практически ежедневно сталкиваются сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, являются: появление граждан в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство, кражи.

Задержанных правонарушителей гвардейцы либо передают в полицию для принятия мер административного или уголовного воздействия, либо по решению клиента отпускают, проведя предварительно профилактическую беседу. В современных реалиях тем, кто не будет отпущен и поедет в райотдел, грозит двойная ответственность.

7.04.2020г. в 15.44 кнопку тревожной сигнализации нажали в алкомаркете на ул. Высоцкого. Два подвыпивших пенсионера зашли в магазин, и, шатаясь среди витрин, нечаянно уронили и разбили две бутылки вина. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования проследили, чтобы мужчины возместили магазину причиненный ущерб, после чего выпроводили их.

Но не окажись в тот момент у пенсионеров денег или, если бы они начали оказывать активное сопротивление, то наверняка бы поехали в РОВД. И не исключено, что были бы привлечены к ответственности ещё и за нарушение противоэпидемического режима. Ведь как раз пенсионеры входят в группу особого риска заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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