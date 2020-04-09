2020-04-09T06:43:59+03:00
Общество

«Звонил наугад»: новосибирец, притворяясь полицейским, выманил 400 тысяч рублей

Вместе с ним работал новгородский сообщник
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирец звонил наугад в Великий Новгород, обманом выманивая деньги. Фото: ГУ МВД по Новгородской областиНовосибирец звонил наугад в Великий Новгород, обманом выманивая деньги. Фото: ГУ МВД по Новгородской области
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29-летний житель Новосибирска звонил по телефону в Великий Новгород и обманом требовал у местных жителей деньги, притворяясь полицейским. Так он незаконно обогатился почти на полмиллиона рублей.

Сибиряка задержали полицейские Великого Новгорода вместе с новосибирскими коллегами и сотрудниками Росгвардии.

— Как рассказал подозреваемый, он наугад набирал номер и звонил на стационарные телефоны Великого Новгорода. Дальше он представлялся сотрудником полиции, говорил жертве, что ее близкий родственник спровоцировал аварию на дороге. А чтобы «родственник» не попал под уголовную ответственность, мошенник предлагал заплатить деньги. Если жертва поддавалась обману, то в дело вступал сообщник — 55-летний новгородец. Ему отдавали деньги, а он переводил часть суммы в Новосибирск, — рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Новгородской области.

В зависимости от того, сколько обманутые люди могли заплатить, мошенники требовали у них от 25 до 200 тысяч рублей. Всего они выручил больше 400 тысяч. Известно, что новосибирца раньше судили за похожие преступления.

Сейчас полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество». Мужчин собираются отправить под стражу. Расследование продолжается.

Полицейские допросили подозреваемого в телефонном мошенничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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