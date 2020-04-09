«Они же заразные»: новосибирца напугали использованные маски, которые из урны разнес ветер

9 Апр 2020 2020-04-09T06:07:32+03:00

КП-Новосибирск узнала, на самом ли деле использованные маски опасны, и как правильно их утилизировать

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Житель Новосибирска обеспокоен тем, что по города валяются использованные защитные маски. Мужчина уверен, что они заразные. Свои опасения он высказал в соцсети.

— Прошел до ближайшего супермаркета, насчитал 5 валяющихся масок: 1 на тротуаре, 2 на автопарковке у дома, 1 прямо на детской площадке, еще одна возле контейнерной площадки для мусора, — рассказал сибиряк. — А ведь эти маски по медицинским понятиям и в нынешних условиях — отходы класса «Б» — эпидемиологические опасные отходы (СанПиН 2.1.7.2790-10). Так что использованные маски надо еще и «правильно» выбрасывать. Ну, или как минимум не разбрасывать их на улице.

В комментариях люди предположили, что маски из уличных урн, скорее всего, разнес ветер. О том опасны ли использованные маски, и как правильно их выбрасывать, рассказали в Роспотребнадзоре.

— маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. Использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро, — разъяснили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU