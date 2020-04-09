«Это невыносимо!»: сибирячку возмутила соседка, которая по дому ходит на каблуках

9 Апр 2020 2020-04-09T04:43:10+03:00

Женщина утверждает, что этот стук действует на нервы, будто молоток по голове

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Жительница одной из высоток Новосибирска возмущена тем, что ее соседка по дому ходит не в обычных тапочках, а на каблуках. По словам сибирячки, в ее квартире стоит такой шум, будто молотком бьют по голове. Девушка утверждает, что стук каблуков над головой не прекращается с октября прошлого года. Она признается, что так жить невыносимо.

— Сегодня я с 8 утра бегала по этажам и пыталась понять, откуда это. Сверху женщина отрицает, что это она. Кто ходит дома на каблуках? Люди, думайте своей головой! Разве так можно? Совесть есть? Каждый день это слушаем. Девушки, не ходите на каблуках по квартире, — призвала сибирячка.

В доказательство своих слов, девушка сняла видео, на котором отчетливо слышен стук.

Как оказалось, противный стук каблуков слышит не одна соседка, на других этажах странный звук также уловим, причем жители дома говорят, что это продолжается около двух лет.

КП-Новосибирск попросила адвоката Елену Данилову прокомментировать ситуацию. Мы спросили можно ли стук каблуков расценивать, как нарушение тишины и покоя.

— Смело вызывайте участкового. Мало ли что там происходит, может это вовсе не стук каблуков. Может что-то случилось. Пишем жалобу, просим разобраться. По крайней мере, установят человека, с которым можно будет уже общаться, — посоветовала адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/771931" frameborder="0"></iframe> Сибирячку возмутила соседка на каблуках.

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ИСТОЧНИК KP.RU