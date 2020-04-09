Из-за коронавируса в Новосибирске начали дезинфицировать парки и скверы

9 Апр 2020 2020-04-09T04:24:34+03:00

Об этом рассказали в мэрии города

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Все парки отдыха, скверы и другие общественные места начали обрабатывать средствами для дезинфекции. Эти меры проводятся, чтобы не допустить распространение коронавируса. Дезинфекцию будут проводить как минимум два раза в неделю — так рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в среду, 8 апреля.

— Обработка ведется веществом Септолит ДХЦ. Оно рекомендовано Управлением Роспотребнадзора и безопасно как для людей, так и для животных, — сообщил начальник управления благоустройства общественных пространств Вадим Полещук.

По словам директора МКУ «Горзеленхоз» Екатерины Пойкиной, проводить санитарную обработку парков начали неделю назад — специалисты по дезинфекции уже составили график. 7 апреля они полностью продезинфицировали Михайловскую набережную. В мае к этому прибавится и обработка всех зеленых зон города против клещей.

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