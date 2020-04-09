Хоккеисты «Сибири» помогут тем, кто пострадал из-за коронавируса
Игроки «Сибири», вратарь Алексей Красиков и защитник Илья Морозов готовы помочь новосибирцам во время режима самоизоляции. Хоккеисты объясняют, что многие в этот период лишились финансовой стабильности и едва сводят концы с концами, а значит без помощи со стороны просто не обойтись.
— В этот не простой для всех период, когда работают только продуктовые магазины и аптеки, мы с Ильей Морозовым готовы помочь всем тем, кто действительно в этом нуждается, обеспечить вас вещами первой необходимости! Опишите вашу ситуацию, количество человек в семье и их возраст! Присылайте свои сообщения в директ! — написал Алексей Красиков у себя на странице в Instagram.
Напомним, 25 марта Континентальная хоккейная Лига решила досрочно завершить сезон 2019/2020 из-за коронавируса без определения, кому достанется Кубок Гагарина. До второго раунда добрались несколько хоккейных команд, в том числе «Сибирь». Хоккеисты отправились по домам.
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ИСТОЧНИК KP.RU