2020-04-09T03:00:33+03:00
Общество

«Там теперь озеро»: в Новосибирске затопило детскую площадку

Родители переживают, что теперь им негде гулять с детьми
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске под воду ушла детская площадка. Фото: стоп-кадрВ Новосибирске под воду ушла детская площадка. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В Кировском районе Новосибирска во дворе дома №223 на улице Зорге затопило детскую площадку. Местные жители утверждают, что под воду детские горки и качели уходят каждый год.

— Образовалось небольшое озеро, — комментирует житель, который снял на видео потоп во дворе.

Родители сейчас переживают, как гулять с ребенком, ведь из-за режима самоизоляции сейчас нельзя уходить далеко от дома. Соседи же советуют не расстраиваться, а достать сапоги и вместе с ребятней отправиться мерить лужи.

— На улице Зорге у дома №15 раньше тоже такое озеро по весне всегда было: мы на плотах на нем плавали, — поделились идеями новосибирцы.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

Напомним, этот двор не единственный, где произошел потом. На границе Дзержинского и Калининского районов разлилась река 1-ая Ельцовка. Там вода она затопила проход между улицами Дениса Давыдова и Олеко Дундича. Река протекает между многоэтажками, в нескольких шагах от нее находятся школа, детские сады и магазины.

В Новосибирске под воду ушла детская площадка."Инцидент Новосибирск"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки.

Люди переходят реку через узкий водопад. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Там теперь озеро»: в Новосибирске затопило детскую площадку
Новосибирцы во время самоизоляции скупают унитазы и стройматериалы
Свидание онлайн: из-за коронавируса заключенным разрешили общаться с близкими по видеосвязи
Из-за коронавируса в новосибирском метро появились антисептики для пассажиров
Агрегатор отреагировал на бастующих таксистов в Новосибирске
Режим не повлияет на сдачу детских садов в Новосибирске
Люди-сканеры: трое сообщников вскрыли 22 чужих автомобиля в Новосибирске
«Спасала иконка Матронушки» - мама четверняшек рассказала о фобиях во время беременности
Сергей Слепцов, которого обвиняли в макании заключенного в унитаз, получил должность в ГУФСИН по Новосибирской области
Правила для беременных в Новосибирске в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
Гаишники вычислили нарушителя карантина: он катался по городу на машине без номеров
В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции
«Состояние тяжелое, он в реанимации»: стали известны новые подробности о новосибирце, больном коронавирусом
За сутки в Новосибирской области смогут делать 1300 проб на коронавирус
Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией
«Шарахаются, как от прокаженной»: у сибирячки, прилетевшей из Санкт-Петербурга, врач отказался брать анализы на коронавирус
Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом
Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции
«Телефон забыла в машине попутчика»: в Новосибирске пропала девушка с родимыми пятнами на губе из Иркутской области
В новосибирской прокуратуре разъяснили, нарушаются ли права людей, когда просят их самоизолироваться
«Прятали в сарае»: полицейские нашли 10 килограммов марихуаны
Следователи просят признать невменяемой школьницу, убившую кота Мотю
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки