«Там теперь озеро»: в Новосибирске затопило детскую площадку

9 Апр 2020 2020-04-09T03:00:33+03:00

Родители переживают, что теперь им негде гулять с детьми

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В Кировском районе Новосибирска во дворе дома №223 на улице Зорге затопило детскую площадку. Местные жители утверждают, что под воду детские горки и качели уходят каждый год.

— Образовалось небольшое озеро, — комментирует житель, который снял на видео потоп во дворе.

Родители сейчас переживают, как гулять с ребенком, ведь из-за режима самоизоляции сейчас нельзя уходить далеко от дома. Соседи же советуют не расстраиваться, а достать сапоги и вместе с ребятней отправиться мерить лужи.

— На улице Зорге у дома №15 раньше тоже такое озеро по весне всегда было: мы на плотах на нем плавали, — поделились идеями новосибирцы.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

Напомним, этот двор не единственный, где произошел потом. На границе Дзержинского и Калининского районов разлилась река 1-ая Ельцовка. Там вода она затопила проход между улицами Дениса Давыдова и Олеко Дундича. Река протекает между многоэтажками, в нескольких шагах от нее находятся школа, детские сады и магазины.

В Новосибирске под воду ушла детская площадка."Инцидент Новосибирск"

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ИСТОЧНИК KP.RU