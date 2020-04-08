Свидание онлайн: из-за коронавируса заключенным разрешили общаться с близкими по видеосвязи

8 Апр 2020 2020-04-08T18:53:48+03:00

Они общаются каждый день. Фото: пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Это профилактические меры, потому что свидания сейчас запрещены

Изменить размер текста: A A

Осужденный общаются со своими родственниками по видеосвязи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Видеопереговоры проводятся с помощью видеотерминалов, установленных в исправительных учреждениях. При этом видеозвонок не является заменой обычному или краткосрочному свиданию и приравнивается к телефонному разговору, — пишут на сайте ГУФСИН.

Звонки домой осужденные могут делать ежедневно. Их продолжительность — 15 минут. За этот год в учреждениях прошло более 8 тысяч звонков.

Из-за профилактических мер с марта месяца в исправительных учреждениях приостановлены длительные и краткосрочные свидания.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писали, что в местах заключения осужденных провели дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU