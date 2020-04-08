2020-04-08T18:53:48+03:00
Общество

Свидание онлайн: из-за коронавируса заключенным разрешили общаться с близкими по видеосвязи

Это профилактические меры, потому что свидания сейчас запрещены
Анна ПАШАГИНА
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Они общаются каждый день. Фото: пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.Они общаются каждый день. Фото: пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
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Осужденный общаются со своими родственниками по видеосвязи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Видеопереговоры проводятся с помощью видеотерминалов, установленных в исправительных учреждениях. При этом видеозвонок не является заменой обычному или краткосрочному свиданию и приравнивается к телефонному разговору, — пишут на сайте ГУФСИН.

Звонки домой осужденные могут делать ежедневно. Их продолжительность — 15 минут. За этот год в учреждениях прошло более 8 тысяч звонков.

Из-за профилактических мер с марта месяца в исправительных учреждениях приостановлены длительные и краткосрочные свидания.

Напомним, ранее «КП-Новосибирск» писали, что в местах заключения осужденных провели дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Свидание онлайн: из-за коронавируса заключенным разрешили общаться с близкими по видеосвязи
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