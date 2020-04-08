Новосибирцы во время самоизоляции скупают унитазы и стройматериалы

8 Апр 2020 2020-04-08T20:37:23+03:00

Унитазы с доставкой на дом стали одним из самых востребованных поисков Фото: Виктория МИНАЕВА

Спрос на сантехнику с доставкой резко вырос во всех крупных городах России

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Жители Новосибирска массово решили заняться ремонтом на самоизоляции. По данным 2ГИС, с начала марта число запросов россиян по поиску магазинов стройматериалов выросло на 70%, магазинов отделочных материалов — на 68%.

Исследование проводилось на основе анализа данных 37 млн пользователей в 330 городах России. На первом месте в поиске оказалась сантехника: ванны, унитазы, раковины, трубы и комплектующие. Многие пользователи 2ГИС искали стройтовары с доставкой на дом.

Новосибирск оказался в десятке списка крупнейших городов, где чаще всего ищут стройматериалы. На первом месте расположен Омск (+70%), на втором — Ростов-на-Дону (+44%), затем Красноярск (+43,8%), Челябинск (+38%) и Пермь (+36%).

Среди других популярных запросов оказались продукты, медикаменты, а также товары для домашних питомцев. Количество поисковых запросов товаров таких категорий выросло в среднем на треть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU