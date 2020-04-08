2020-04-08T20:37:23+03:00
Общество

Новосибирцы во время самоизоляции скупают унитазы и стройматериалы

Спрос на сантехнику с доставкой резко вырос во всех крупных городах России
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Унитазы с доставкой на дом стали одним из самых востребованных поисковУнитазы с доставкой на дом стали одним из самых востребованных поисковФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Жители Новосибирска массово решили заняться ремонтом на самоизоляции. По данным 2ГИС, с начала марта число запросов россиян по поиску магазинов стройматериалов выросло на 70%, магазинов отделочных материалов — на 68%.

Исследование проводилось на основе анализа данных 37 млн пользователей в 330 городах России. На первом месте в поиске оказалась сантехника: ванны, унитазы, раковины, трубы и комплектующие. Многие пользователи 2ГИС искали стройтовары с доставкой на дом.

Новосибирск оказался в десятке списка крупнейших городов, где чаще всего ищут стройматериалы. На первом месте расположен Омск (+70%), на втором — Ростов-на-Дону (+44%), затем Красноярск (+43,8%), Челябинск (+38%) и Пермь (+36%).

Среди других популярных запросов оказались продукты, медикаменты, а также товары для домашних питомцев. Количество поисковых запросов товаров таких категорий выросло в среднем на треть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции

Представителей общепита принудительно заставили прекратить работу.(подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцы во время самоизоляции скупают унитазы и стройматериалы
Свидание онлайн: из-за коронавируса заключенным разрешили общаться с близкими по видеосвязи
Из-за коронавируса в новосибирском метро появились антисептики для пассажиров
Агрегатор отреагировал на бастующих таксистов в Новосибирске
Режим не повлияет на сдачу детских садов в Новосибирске
Люди-сканеры: трое сообщников вскрыли 22 чужих автомобиля в Новосибирске
«Спасала иконка Матронушки» - мама четверняшек рассказала о фобиях во время беременности
Сергей Слепцов, которого обвиняли в макании заключенного в унитаз, получил должность в ГУФСИН по Новосибирской области
Правила для беременных в Новосибирске в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
Гаишники вычислили нарушителя карантина: он катался по городу на машине без номеров
В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции
«Состояние тяжелое, он в реанимации»: стали известны новые подробности о новосибирце, больном коронавирусом
За сутки в Новосибирской области смогут делать 1300 проб на коронавирус
Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией
«Шарахаются, как от прокаженной»: у сибирячки, прилетевшей из Санкт-Петербурга, врач отказался брать анализы на коронавирус
Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом
Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции
«Телефон забыла в машине попутчика»: в Новосибирске пропала девушка с родимыми пятнами на губе из Иркутской области
В новосибирской прокуратуре разъяснили, нарушаются ли права людей, когда просят их самоизолироваться
«Прятали в сарае»: полицейские нашли 10 килограммов марихуаны
Следователи просят признать невменяемой школьницу, убившую кота Мотю
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки