Агрегатор отреагировал на бастующих таксистов в Новосибирске
Водители такси начали бастовать, возмущаясь упавшими доходами. Агрегатор «Ситимобил» подтвердил информацию о бастующих работниках, но заявил, что проблема касается другого сервиса.
Пресс-служба агрегатора подтверждает и то, что спрос на поездки упал. Предприятию приходится компенсировать это водителям. Для поддержания заработка открыли сервис доставки. Говорят, что применяют и другие меры.
- Мы компенсируем доход, упущенный из-за заболевания коронавирусом или вынужденного карантина после контакта с заболевшим в 100% размере от среднесуточного дохода, - заверяет пресс-служба «Ситимобил».
ИСТОЧНИК KP.RU