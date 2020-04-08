2020-04-08T16:52:24+03:00
Авто

Агрегатор отреагировал на бастующих таксистов в Новосибирске

В службе такси говорят, что сделали бонусы для водителей, и те не протестуют
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Таксисты теряют в деньгах.Таксисты теряют в деньгах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Водители такси начали бастовать, возмущаясь упавшими доходами. Агрегатор «Ситимобил» подтвердил информацию о бастующих работниках, но заявил, что проблема касается другого сервиса.

Пресс-служба агрегатора подтверждает и то, что спрос на поездки упал. Предприятию приходится компенсировать это водителям. Для поддержания заработка открыли сервис доставки. Говорят, что применяют и другие меры.

- Мы компенсируем доход, упущенный из-за заболевания коронавирусом или вынужденного карантина после контакта с заболевшим в 100% размере от среднесуточного дохода, - заверяет пресс-служба «Ситимобил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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