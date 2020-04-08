2020-04-08T17:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим не повлияет на сдачу детских садов в Новосибирске

Большой социальный проект будет реализован в срок
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Вынужденный недельный перерыв не скажется на работе и сроках сдачи социальных объектов.Вынужденный недельный перерыв не скажется на работе и сроках сдачи социальных объектов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске возобновили строительство социальных объектов. Вынужденный недельный перерыв не скажется на работе и сроках сдачи. Так, мэр Анатолий Локоть посетил строящийся детский сад в Дзержинском районе. Новый садик на 320 мест достроят к концу ноября.

— Президент дал местным властям полномочия решать самим — разрешать работу предприятий в отдельных отраслях или нет. Для нашего города строительство — важная сфера, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году мы построили 10 детских садов. В этом году необходимо сдать еще 10 садиков и 2 школы. Все взятые обязательства мы выполним в срок. Поэтому сейчас очень важно, чтобы строительство возобновилось после вынужденного перерыва.

Все уведомления о возобновлении строительства десяти детских садов и двух школ уже поданы. На шести площадках идут работы, к строительству остальных объектов подрядчики готовятся приступить. К началу сентября планируется открыть целых пять новых детских садов.

Строительные организации выполняют необходимый комплекс мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Персонал обеспечили масками, перчатками и антисептиками. Кроме того, сотрудникам ежедневно измеряют температуру и проводят с ними инструктаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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