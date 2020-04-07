Из-за угрозы коронавируса новосибирские СИЗО продизенфицировали
Во всех учреждениях ГУФСИН в Новосибирске провели обработку жилых помещений, мест массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
— Внутри помещений обработка проводились при помощи специальных установок, ранцевых опрыскивателей и механических распылителей, — пишут на сайте. — Такие меры используются для минимизации распространения вирусных инфекций.
Для обработки следственного изолятора № 1 были привлечены сотрудники МЧС России по Новосибирской области. Для дезинфекции спасатели использовали специальный мобильный комплекс для обработки.
Ранее, «КП-Новосибирск» писала, что на сотрудники МЧС начали обрабатывать улицы, остановки и здания. Такие меры были приняты, чтобы защитить жителей от коронавируса.
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