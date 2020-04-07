В Новосибирске гвардейцы поймали хромую воровку в медицинской маске

7 Апр 2020 2020-04-07T12:32:24+03:00

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Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали жительницу Новосибирска, прикрывавшую в момент кражи лицо медицинской маской.

2 апреля в магазине хозяйственных товаров, расположенном на ул. Ватутина в Ленинском районе Новосибирска, была обнаружена пропажа товара. С прилавка исчезли порядка 20 упаковок дорогостоящих импортных кремов. Сумма ущерба составила четыре с половиной тысячи рублей.

Просмотр записей системы видеонаблюдения показал, что крема пропали не таинственным образом, а были украдены. Камеры зафиксировали, как молодая женщина с медицинской маской на лице снимает ценники с товара, складывает коробочки с кремами в сумку, и, слегка прихрамывая, выходит из магазина.

6 апреля в 15:36 сотрудники магазина, увидев в торговом зале прихрамывающую посетительницу в маске, незамедлительно нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР ГВАРДИИ. Прибывшие по тревоге гвардейцы задержали женщину. Примечательно, что в магазин она пришла в той же самой одежде, что и в день кражи.

Поведение задержанной в период ожидания полиции красноречиво доказало всем присутствующим её причастность к преступлению. Позвонив матери, женщина назвала статью уголовного кодекса, которая ей грозит, сказала, что теперь-то её уже точно не отпустят, попросила собрать ей вещи по сезону и заниматься воспитанием детей.

Приехавшие полицейские узнали в ней женщину, неоднократно задерживаемую за кражи в магазинах Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU