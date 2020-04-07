В Новосибирске иномарка снесла дорожный знак: авария попала на видео

7 Апр 2020 2020-04-07T12:10:58+03:00

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Сегодня днем, 7 апреля, седан врезался в дорожный знак. Авария произошла в Октябрьском районе. Видео с места происшествия появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— На пересечении улиц Татьяны Снежиной и Виталия Потылицина водитель седана пытался проскочить перекресток на мигающий желтый сигнал светофора, а водитель кроссовера в свою очередь поворачивал налево и не пропустил машину, — рассказали в группе в социальных сетях.

Водители не столкнулись. На кадрах видно, что седан выехал на тротуар и снес знак пешеходного перехода. Так же у машины

Информации о пострадавших нет.

Автомобиль снес дорожный знак. .

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