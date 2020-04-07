В Новосибирске иномарка снесла дорожный знак: авария попала на видео
Сегодня днем, 7 апреля, седан врезался в дорожный знак. Авария произошла в Октябрьском районе. Видео с места происшествия появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— На пересечении улиц Татьяны Снежиной и Виталия Потылицина водитель седана пытался проскочить перекресток на мигающий желтый сигнал светофора, а водитель кроссовера в свою очередь поворачивал налево и не пропустил машину, — рассказали в группе в социальных сетях.
Водители не столкнулись. На кадрах видно, что седан выехал на тротуар и снес знак пешеходного перехода. Так же у машины
Информации о пострадавших нет.
Автомобиль снес дорожный знак. .
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU